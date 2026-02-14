巨人の育成ドラフト５位ルーキー・知念大成外野手が１４日、那覇キャンプ初日に実戦形式のライブＢＰでアピールした。地元・沖縄での“初打席”で田中瑛斗投手から二塁ベース寄りのゴロを放ち、練習では異例のヘッドスライディングで内野安打を必死にアピール。地元ファンからは拍手が送られ「結果を出したいので、なんとか泥臭くやっていけた１本だと思う。もっと泥臭くやっていきたいです」と語った。沖縄・南城市出身、沖縄