大相撲の大相撲の幕内・欧勝馬（鳴戸）が１４日、都内のホテルで結婚披露宴を行い、豊昇龍（立浪）と大の里（二所ノ関）の両横綱ら、集まった約５５０人に祝福された。白無垢姿の夫人を見た欧勝馬は「きれいだった。（式へ向けての）準備は忙しかったが、人生で一番忙しく、一番楽しい時間」と笑顔で話した。モンゴル出身の欧勝馬は２４年１２月に婚姻届を提出。愛知県出身で客室乗務員として働く夫人と結婚した。昨年１月に