左アキレス腱の損傷で辞退した石井（阪神）に代わって緊急招集された隅田（西武）が、守備練習などで体を動かした。ユニホームが間に合わず、能見篤史投手コーチの背番号84のユニホームを着用。初日の練習を終え「一日でも早くアジャストして、監督の起用のイメージに応えられるように準備したい」と話した。WBC球についてはオフに一定期間、練習していたといい「縫い目が違うくらいかな」と大きな戸惑いはない。「まだ100％