◇NTTラグビーリーグワン1部第8節静岡19―42東京ベイ（2026年2月14日静岡・ヤマハスタジアム）静岡はホストゲームで東京ベイに敗れ、7位に後退した。認定トライで19―21と点差を詰め、相手に一時退場者が出ていた後半15分に一時退場者を出すと、同17分には負傷退場者を出し、反撃ムードは一気にしぼんだ。藤井雄一郎監督（56）は無念の表情も、10トライを許し60失点で敗れた前節7日の神戸戦からの防御面の修正には手応え