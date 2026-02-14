◇明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド西地区第2節清水1―1京都（PK1―3）（2026年2月14日IAIスタジアム日本平）J1清水は京都と対戦し、前後半1―1、PK戦1―3で敗れた。試合の主導権を握りリードするも、15分に及んだ後半追加タイムに失点。ホーム開幕戦で今季初勝利はならず、勝ち点1獲得にとどまった。前節からインサイドハーフを変更し、右にMF小塚和季（31）、左にMF千葉寛汰（22）を起用した。後半1分、小