【グレンデール（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグのドジャースは１３日、アリゾナ州グレンデールでバッテリー組のキャンプが始まり、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表「侍ジャパン」に選ばれている大谷と山本、メジャー２年目の佐々木が本格始動した。昨季ワールドシリーズで最優秀選手（ＭＶＰ）に輝き、一段と注目度が増した山本。キャンプ初日に臨んだ実戦形式の投球練習は、さながらＷＢＣの