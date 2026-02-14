遠藤航サッカー日本代表の森保一監督が14日、左足首付近を負傷した主将の遠藤航（リバプール）について「長期の離脱になることは映像から見ても分かる。選手自身が一番痛いと思うし、私自身も悲しい」と話した。詳細な情報は入っておらず、6月開幕のワールドカップ（W杯）への見通しは言及しなかった。J1百年構想リーグを視察し、東京都町田市で取材に応じた。日本代表の負傷が相次いでいる。監督は「これまでもピンチをチャン