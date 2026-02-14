ブンデスリーガ制覇４度、DFBカップ優勝６度。光の歴史を持つ古豪ブレーメンがいま、残留争いの渦中にいる。21節終了時で、２部３位と入れ替え戦に臨まなければならない16位。11月７日、10節のヴォルフスブルク戦以来12試合連続で勝ち星がない。第21節のフライブルク戦を０−１で落としたあと、チームもファンもなかなか改善されない状況に重苦しい空気が漂っていた。この試合はフライブルクが52分に退場者を出したので、40分