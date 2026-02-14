2026年２月14日に味の素スタジアムで開催されたFC東京対浦和レッズ戦。試合前にメンバー表を確認して少し寂しくなった。“２人の天才”がともにベンチスタートだったからだ。もちろんチーム事情があるわけで、彼らをスタメンに抜擢しなかった両監督にネガティブな感情を抱いているわけではない。ただ──。お客さんを呼べるファンタジスタ、中島翔哉と佐藤龍之介を試合の頭から見られないのは残念と、そう思っただけだ。小