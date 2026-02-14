「日本ハム紅白戦」（１４日、名護）新庄剛志監督が紅白戦で先発したＷＢＣ台湾代表の古林睿煬投手、孫易磊投手について評価した。古林睿煬は１回０／３を投げ。打者８人に対して３安打２四球１失点。新庄監督は「ちょっと気になったのは、腕の振りが違うかなっていう風に見えましたね。トップの入りが遅いというか。だから慌てて今度それを取り戻そうとして投げたら高めに浮く。ボールの違いもあると思うんですけど、なんか変