ミラノ・コルティナオリンピックで、JOC（日本オリンピック委員会）が13日に中間総括の会見を開き、SNSなどでの選手への誹謗（ひぼう）中傷がこれまでに6万件以上確認され、対応に当たっていることを明らかにしました。日本選手団・伊東秀仁団長：毎日、想定以上の件数の対応に追われている。JOCは誹謗中傷から選手を守るため、日本とイタリアの2拠点で24時間対応で監視を続けています。誹謗中傷対策の担当者によりますと、12日ま