ボートレース平和島の「G3平和島レディースカップ」は予選3日間を終えた。ここまで活発な走りが目立つのは井上未都（23＝福岡）だ。2日目連勝を飾った井上。3日目1R5号艇、6R4号艇の2走はいずれも3着で連勝は止まった。それでも、5戦2勝3着3回で予選得点率は7.80として平川香織と並ぶ4位につけた。「スタートは見えているし、足自体も悪くない。直線はダッシュの感じいいし、行き足もしっかりしています。出足も悪くない。レ