アメリカとイランの高官による核協議が17日にスイスで行われるとアメリカメディアが報じました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」によりますと、イランの核開発をめぐるアメリカとイランの協議は17日にスイス・ジュネーブで行われるということです。会談には、アメリカのウィットコフ中東担当特使やトランプ大統領の娘婿のクシュナー氏が出席し、イランからはアラグチ外相が参加するということです。核協議は去年6月に中断