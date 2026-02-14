「練習試合、ＤｅＮＡ２−９ロッテ」（１４日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）対外試合今季初戦となったロッテは木村優人投手（２０）が先発。最速１４９キロを記録し、２回２安打無失点に抑えた。「まずはイニングをしっかり投げられて自分の中でもホッとしていますし、思った以上に出力も自分の中で出ていて、最初にしてはすごい手応えのある登板だったんじゃないかなっていうふうに思います」と振り返った。初回は