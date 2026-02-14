メジャーリーグはいよいよ3月開幕です。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）がキャンプイン。ワールドシリーズ、そしてWBCも連覇を狙うと意気込みました。ドジャーブルーのユニフォーム姿で、キャンプ初日を迎えた大谷選手。ブルペンでは正捕手のスミス選手を相手に、変化球を交えながら27球を投げ込みました。投打二刀流で迎える開幕へ向けては「まずは健康で、どちらも投打1年間しっかりと回ることが重要だと思うので