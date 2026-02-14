俳優の山下美月が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、15日・22日の2週にわたり放送される「父と娘のキッチンカー物語」。キッチンカーでの成功を夢見る2組の父と娘の奮闘を追った作品だ。1年半前にも、キッチンカーに挑む若者たちに密着した作品でナレーションを担当したが、今回は親子の関係性を軸に描いており、「どちらの