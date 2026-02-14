ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子デュアルモーグルが14日に行われた。藤木日菜（武庫川女大大学院）と中尾春香（佐竹食品）が1回戦7組で滑り、藤木が2回戦に進出した。ミラノ五輪から正式種目に採用されたデュアルモーグル。並列するコースを2人の選手が同時に滑り、より高いスコアを獲得した選手が次のラウンドに進出するトーナメント方式だ。採点項目は従来の1人で滑るモーグルと