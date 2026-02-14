寒い冬になり、水辺に浮かぶカモを見て毎年思います。「寒そう！寒ないのかな!?もっと暖かいところに行ったらいいのに」と。今年もうちの近くの池には、カモなどの渡り鳥がたくさんきているのですが、先日の寒波のときに池に浮かぶカモをみて「なんぼなんでも寒いやろ！」と、ついつい声に出して言うてしまいました。すると、アシ（ヨシ）の薮からゴソゴソと物音がこちらに！ビックリしました……。人間でした。どう