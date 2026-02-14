14日午後、福岡市中央区のイベント会場で女性の下着を盗撮しようとしたとして、福岡県宗像市に住む自称・公務員の男が逮捕されました。性的撮影処罰法違反（撮影未遂）の疑いで逮捕されたのは、宗像市天平台に住む自称・公務員の杉本竜一容疑者（37）です。警察によりますと、杉本容疑者は14日午後0時半すぎ、福岡市中央区西中洲の公園で行われていたイベントで、制服姿の女性スタッフ（20）の後ろから近づき、バッグに仕込んだス