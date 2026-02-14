14日の山形県内は各地で気温が上がって3月中旬から4月上旬並みの暖かさとなり、多くの地点で最高気温がことし最も高くなりました。15日はさらに気温が上がる見通しで、屋根からの落雪や雪崩に注意が必要です。山形地方気象台によりますと、14日の県内は広い範囲で晴れて各地で気温が上がり、3月中旬から4月上旬並みの暖かさとなりました。各地の最高気温は、山形で13.3度、酒田で12.1度、鶴岡で11.9度など、県内22の観測地点のうち