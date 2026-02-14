◆練習試合ロッテ９ー２ＤｅＮＡ（１４日・宜野湾）ロッテのネフタリ・ソト内野手（３６）が１４日、ＤｅＮＡとの練習試合で“今季１号”となる２ランを放った。５ー１とリードした７回２死一塁、若松の初球をとらえると、右翼手・勝又の頭を優に越え多くの観客が詰めかけた右翼席に着弾した。今季から主将を務めるベテラン助っ人は「感じはすごくよかったですし、今日はタイミングをしっかり取ろうということを意識してや