１８、２０年のＪＲＡ年度代表馬に輝いたアーモンドアイの初子で、２月１４日の東京９Ｒ・箱根特別（４歳上２勝クラス、芝２４００メートル＝８頭立て）で３着だったアロンズロッド（牡４歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）が、宮田敬介厩舎に転厩することが決まった。管理する国枝調教師が３月３日付で定年により引退するためで、シルク・ホースクラブがこの日、ホームページで発表した。