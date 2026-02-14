牧秀悟が、激励に訪れた松井秀喜さんから打撃の助言をもらった。全体練習後に木の花ドームに移動。松井さんの見守る前で源田、坂本らと個別の打撃練習を行った。その際に打席での考え方や、下半身の使い方などを質問。「凄くいいものを教えてもらった。凄く気さくな方で話しやすくさせてくれた」と感無量の面持ちだった。精力的に汗を流し、球場を離れたのは全選手の中で最後だった。前回大会の世界一メンバー正二塁手候補