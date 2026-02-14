ボートレース平和島の「G3平和島レディースカップ」は予選3日間を終えた。準優勝戦進出勝負駆けで注目の存在は得点率5.80で後藤美翼と並び20位につける大沢真菜（39＝東京）だ。初日は悪夢の6、6着だった大沢。それでも2日目はイントップスタートから逃げて1着。3日目2号艇の2R、5号艇の6Rはいずれも2着と踏ん張り、4日目の準優勝戦進出勝負駆けに望みをつないだ。「足はそこそこにはなってるかなと思います。気象条件が変