◇明治安田J1百年構想リーグ第2節浦和1―1（PK3―5）FC東京（2026年2月14日味の素スタジアム）明治安田J1百年構想リーグは14日に各地で5試合が行われ、浦和はアウェーでFC東京に1―1のPK戦の末に3―5で敗れた。秋春制へのシーズン移行に伴う約4カ月の特別大会。通常のリーグ戦では実施しないPK戦を今季初体験した元日本代表のGK西川周作は相手キッカー5人全員に決められた。見せ場を作れず「決勝トーナメントでのPK戦と