²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¤¬¡ØFUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI·î¸÷ ¤º¤Ã¤È¤³¤Î¸÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡Ù¤Î¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Ê¡»³²í¼£ ¡Û¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Î?Ê¡»³²í½©?¤­¤Ã¤«¤±¤Ç?Ê¡»³²í¼£?¤òÃÎ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶Ã¤­¡Ö²¿¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¤Í¡×¤³¤Á¤é¤Ï2024Ç¯10·î13Æü¤ËÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤Î¤³¤±¤éÍî¤È¤·¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ê¡»³¤µ¤ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ÖGreat Freedom¡×¤ò¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¼«¤é¤¬´ÆÆÄ