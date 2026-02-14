Threadsで話題になっているのは、とんでもない勘違いをしてしまった飼い主さん＆わんこの姿。残念すぎる結末は記事執筆時点で45万回を超えて表示されており、「お腹痛いｗ」「老眼の私には完全に…」「なんか元気出ました」などのコメントの他、2万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：大型犬と散歩中に『猫』を発見→そーっと近づいてみたら、勘違いで…『まさかすぎる正体』】 大型犬と散歩中に… Thread