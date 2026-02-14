近年のサッカーでは欠かせない存在となったVAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー)。明確なミスを修正するために導入され、得点やPK、レッドカードによる退場の際に使用される。このVARの導入で、いわゆる審判の誤審は減るかと思われたが、SNSでは連日VARに対する議論がかわされている。『TheGuardian』ではUEFAの審判委員長を務めるロベルト・ロゼッティ氏が、近年のVARに対する不満を述べた。それがスローモーション判定による細