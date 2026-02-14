4日、明治安田J1百年構想リーグEAST第2節のFC東京対浦和レッズの試合が味の素スタジアムで行われた。立ち上がりはホームのFC東京がボールを回しながら試合を進め、7分には室屋と連携で佐藤が右サイド深くへ侵入しふわりとしたクロスを上げる。ファーの遠藤はフリーだったが、ヘディングシュートはGK正面に。9分試合を動かしたのは劣勢だった浦和だ。右サイドでFKを獲得すると、サヴィオのクロスを最後は柴戸が押し込みゴール。かと