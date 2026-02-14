名手ケネディのストーン投球は小さくない波紋を呼んでいる(C)Getty Images壮絶な“言い合い”となった。現地時間2月13日に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪カーリング1次リーグのカナダ対スウェーデンの一戦で起きた違反投球の疑惑が物議を醸した。【写真】「過ごしやすい」と選手にも好評！ ミラノ・コルティナ五輪選手村の全容をチェック国際中継にも映る口論となった。波紋を呼んだのは、緊張の第9エンドだ。ストーンを