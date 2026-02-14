◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第9日カーリング（2026年2月14日コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子で22年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレの吉田知那美（34）が14日、ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグ第3戦「日本―スイス」を中継したNHKのスペシャル解説として登場。世界1位のスイス相手に前半を3―3で折り返した日本代表フォルティウスの戦いを分析した。気持ちを切り替えて迎えた一戦