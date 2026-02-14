◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ／イースト▽第２節鹿島１―０横浜ＦＭ（１４日・メルスタ）鹿島は横浜ＦＭに１―０で勝利し、開幕２戦目で初勝利を飾った。後半３１分に昨季のＪ１得点王・ＦＷレオセアラが決勝点を挙げた。＊＊＊鬼木達監督は１―０での勝利に「誰１人満足していない。勝ちながら成長していく」と気を引き締めた。前半から自陣でボールを回す時間が多かったものの、相手のプレスをかいくぐって前進