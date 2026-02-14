優勝を決め、喜ぶミハイル・シャイドロフ＝ミラノ（共同）【モスクワ共同】カザフスタンのトカエフ大統領は14日、五輪フィギュアスケート男子で、シャイドロフが冬季五輪では同国32年ぶりとなる金メダルを獲得したことに「歴史的な意味を持つ大きな成功」と祝意を示し、勲章の授与を決定した。ロシア通信などが報じた。冬季五輪でのカザフの金メダルは、1994年リレハンメル五輪のスキー距離男子のスミルノフ以来で、フィギュア