オランダの作家、セース・ノーテボームさんが１１日、死去した。９２歳だった。同氏の出版社が声明で「彼が愛してやまなかった（スペインの）メノルカ島で安らかに息を引き取った」と明らかにした。１９３３年、オランダ・ハーグ生まれ。５５年に「フィリップとよその人々」でデビューし、ドイツのゲーテ賞をはじめヨーロッパ各地の文学賞を受賞。幅広い教養に基づく、重層的な作風で知られた。主な著作に「これから話す物語」