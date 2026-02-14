フリーアナウンサーの原千晶（37）が14日までに自身のインスタグラムを更新。約2カ月半ぶりにTBS「THE TIME,」のロケに参加したことを報告した。昨年11月末に「THE TIME,」のロケで左脛骨（けいこつ）高原骨折の重傷を負った原アナ。「2ヶ月半ぶりのロケ」とつづり、ダブルピースの笑顔の写真をアップ。「THE TIME,」のロケに参加できたことを明かした。「みなさまに助けられ支えられ励まされ仕事を再開できたこと心から