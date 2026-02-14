武豊騎手が１４日に行われた東京１２Ｒ・４歳上１勝クラス（芝１６００メートル、１６頭立て）で過怠金１０万円の制裁を受けた。武豊騎手は９番人気のトレヴィ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）に騎乗。スタート直後に徐々に内へ寄りながら進路を取って３番手に誘導した。この内側に斜行して、５頭に影響を及ぼした件について過怠金１０万円が科された。被害馬は７番アルレッキーノ（１１着）、６番メラン