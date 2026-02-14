【モデルプレス＝2026/02/14】俳優の草なぎ剛が、13日放送のフジテレビ系『あの金どこいった？』（金曜よる9時〜）に出演。1億円以上かけた物を明かした。【写真】草なぎ剛、愛してやまないデニムジーンズ着用する姿◆草なぎ剛、1億円以上かけた物とはこの日のスタジオトークで「失った金」について聞かれた草なぎは「リアルで1億円くらいはヴィンテージジーンズで使っている」と告白。「デニムだけで1億円以上使ってます。（自分