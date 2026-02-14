【モデルプレス＝2026/02/14】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた小國舞羽が2月13日、自身のInstagramを更新。ミニ丈トップスを着用したコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」18歳美女「腰のラインに見惚れた」ミニ丈姿◆小國舞羽、ミニ丈トップスコーデ公開小國は、ミニ丈トップスにデニムパンツを合わせたコーディネートを披露。ふわふわ