メ～テレ（名古屋テレビ） 14日の東海地方は暖かな空気が流れ込み、季節先取りの陽気となりました。 日中の最高気温は、名古屋で15.4℃となり、3月下旬並みでした。 また、三重県の上野では17.6℃まで気温が上がり、4月上旬並みの暖かさとなりました。 15日以降も晴れる日が多いでしょう。最高気温は平年並みか高く、日ごとの変化が大きいでしょう。 特に15日も春の陽気となり、14日よりもさらに暖かくなりそうで