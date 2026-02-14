バレーボールの大同生命SVリーグは14日、川崎市の東急ドレッセとどろきアリーナなどで行われ、女子はNEC川崎がデンソーを3―2で下し、25勝目（4敗）を挙げた。男子はサントリーがVC長野に3―0で快勝して26勝1敗とした。