おととい夜（12日）、栃木県宇都宮市の公園で、ベンチや芝生などが焼ける火事がありました。警察は、器物損壊事件として捜査しています。おととい午後11時すぎ、宇都宮市の大谷景観公園で、「火が出ている」と目撃者から110番通報がありました。火はおよそ30分後に消し止められましたが、木製のベンチ4基とテーブルが全焼したほか、近くの芝生およそ100平方メートルが焼けました。けが人はいないということです。市は当面、被害の