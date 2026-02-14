ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子が14日、試合会場のミラノ・アイススケートアリーナで調整した。日本勢は坂本花織（シスメックス）、中井亜美（TOKIOインカラミ）、千葉百音（木下グループ）の全選手が参加。現地時間の午前9時30分から40分間、練習をした。前日は3選手そろって男子フリーを観戦。イリア・マリニン（米国）ら優勝候補にミスが相次ぐなど波乱の展開となった中、坂本は「団体の時はみんな