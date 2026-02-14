将棋の第11期叡王戦挑戦者を決める本戦準々決勝が14日、東京都渋谷区の将棋会館で行われ、後手の永瀬拓矢九段（33）が山本博志五段（29）を146手で下した。山本の三間飛車に穴熊で対抗した永瀬は、終盤に山本からの猛攻に耐えて逆転勝ち。「先手が勝ち切れなければ、こちらが手厚い展開でした」と冷静に振り返った。永瀬は準決勝で藤井聡太王将（23）＝名人含む6冠＝と対戦。「タイトル戦の予選トーナメントで藤井さんと対戦