お金を貯めたい、家計を守りたい、と思っていても、お金にまつわることは難しい……と感じている人もいるのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、高齢の無職世帯が赤字家計に転落しないコツについてです。◆【マンガ】元銀行員は見た！老後破綻・老後貧乏になる人の特徴Q：夫婦ともに働かない年金生活、赤字になりそうです「私たち夫婦は、65歳以降は、健康を第一にして、無理を