暮らしやすい街を語るうえで欠かせないのが「治安の良さ」。安心して夜道を歩ける環境や、地域の見守り活動が行き届いた雰囲気など、人々の穏やかな暮らしを支える要素が詰まっています。All About ニュース編集部では、2025年10月14〜15日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「治安がいい」と思う市に関するアンケートを実施しました。その中から、「治安がいいと思う千葉県の市」ランキングの結果をご紹介します。【12位