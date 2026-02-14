言葉の断片を組み合わせて、たった1つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」！今回は、歴史的な言葉から日常の健康、そして人間関係の機微に触れるような言葉をセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えにたどり着いた瞬間のすっきり感を楽しみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□しんへ□□ん□□あいか□□んヒント：ぐっすり眠るこ