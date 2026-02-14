各部パーツは「ホンモノ」！ まるでメーカー純正「パイクカー」の完成度日産自動車は、未来の整備士を育成する自動車整備専門学校として、栃木・横浜・愛知・京都・愛媛に自動車整備専門学校である「自動車大学校」を置いています。2026年1月9日から11日まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「東京オートサロン2026」では、日産愛知自動車大学校の1台、日産京都自動車大学校から2台のカスタムカーが、日産ブースすぐ脇