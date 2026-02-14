韓国で今年に入り、豚やイノシシに感染する家畜伝染病「アフリカ豚熱（ASF）」が例年を大幅に上回るペースで拡大している。人へのウイルス感染はないとされるが、急性型は豚などの致死率はほぼ100％。近年アジア各国で流行する中、日本では感染が確認されておらず、畜産業の盛んな九州では侵入を防ごうと警戒が強まっている。