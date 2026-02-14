テレビアニメ『名探偵コナン』が14日、読売テレビ・日本テレビ系で放送された。来週の次回予告も公開され、ネクストコナンズヒントも発表された。【動画】気になる！千速と重悟の婚活パーティー公開された『コナン』次回予告来週21日放送回は「千速と重悟の婚活パーティー（前編）（デジタルリマスター）」を放送。婚活パーティーで偶然遭遇した萩原千速と横溝重悟。参加者のひとりと別室で二人きりで会話することになった重