フリーアナウンサーの中川安奈（32）が14日、自身のインスタグラムを更新。プライベートで那覇の巨人キャンプを訪れたことを報告した。中川アナは「ここ何年かスポーツキャスターとして毎年プロ野球キャンプの取材に行っていたのでこの時期になるとそわそわして...弾丸で行ってきました」とつづり、巨人に合わせてオレンジ色のネイルでキャンプ地を訪問する写真を投稿。また「クルーなしで、ひとりでキャンプを見に行くのは